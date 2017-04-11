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Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии

Международная панорама
11 апреля, 19:25 дата обновления: 11 апреля, 19:28 UTC+3
Документ осуждает предполагаемую химическую атаку и требует полного сотрудничества в ее расследовании
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Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН

© EPA/JUSTIN LANE

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания, США и Франция распространили в Совете Безопасности ООН переработанный вариант своего проекта резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенного Королевства при всемирной организации Мэттью Райкрофт.

"Соединенное Королевство вместе с США и Францией распространили переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в ее расследовании", - написал дипломат на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Райкрофт призвал всех членов Совбеза поддержать документ, а также высказался в пользу "надлежащего политического процесса", который приведет к мирному урегулированию конфликта в Сирии.

На прошлой неделе на рассмотрение СБ ООН были внесены три проекта резолюции. Первый, предложенный Великобританией, США и Францией, требует от Дамаска передать следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Второй, подготовленный Россией, предусматривает отправку экспертов ООН и ОЗХО на место предполагаемого инцидента. Третий проект резолюции был распространен 10 временными членами Совбеза в качестве компромиссного варианта. Обсуждение документов было прервано после того, как США 7 апреля нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

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Ранее во вторник французский постпред Франсуа Делаттр заявил журналистам, что СБ ООН вернется к работе над проектом резолюции по расследованию инцидента Хан-Шейхуне. "Мы считаем, что в случае совершения химических атак нам нельзя сдаваться, и мы должны добросовестно попытаться подготовить текст, который осуждает нападение и запрашивает проведение тщательного расследования", - сказал дипломат, добавив, что "ставки слишком высоки".

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ".

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства. 

 

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