Белый дом: данных о происхождении якобы примененного в Идлибе зарина нет

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США не располагают данными о происхождении зарина, якобы примененного в сирийской провинции Идлиб, однако Вашингтон утверждает, что сирийский режим располагает возможностями для его производства.

Об этом заявила представитель Белого дома высокого ранга в ходе спецбрифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"У нас нет данных о происхождении зарина, однако известно, что сирийский режим производил его", - сказала она.

Соединенные Штаты осуществляли контакты с Россией по поводу химических атак, совершенных в сирийской провинции Идлиб, а также просили Москву помочь заставить Сирию "признаться в содеянном", также отметила представитель.

"У нас были контакты на различных уровнях, в том числе с россиянами, чтобы донести до них свою точку зрения по поводу атаки. Мы также просили их помочь нам заставить Сирию признаться в содеянном", - сказал она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В Белом доме также подчеркнули, что распространение отравляющих веществ в Идлибе, которое Вашингтон расценивает как целенаправленную химическую атаку правительства Сирии, не было следствием взрыва склада с химоружием, принадлежащего боевикам.

"Мы считаем, что эти данные не соответствуют действительности", - сказала представитель.

Соединенные Штаты пытаются выяснить, где еще на территории Сирии могут располагаться запасы химического оружия, заявила представитель Вашингтона.

"Мы серьезно подходим к возможности того, что Сирия располагает дополнительными запасами отравляющих веществ где-то еще. Мы взаимодействуем с нашим разведсообществом, чтобы понять, где такие боеприпасы могут находиться и кто несет за них ответственность", - сказала она.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По словам представителя Белого дома, США не считают, что боевики готовятся провоцировать Вашингтон нанести новые удары по объектам в Сирии.

"Мы совершенно уверены, что данную конкретную атаку проводили не террористы или негосударственные формирования", - сказала сотрудница администрации США о химической атаке, проведенной 4 апреля в провинции Идлиб в Сирии.

"Мы также уверены, что у этих террористов или повстанцев нет зарина, - продолжала она. - Они и не в состоянии провести последующую атаку такого же рода, особенно если учесть, что они и первую не совершали".

"За этой атакой стоит сирийский режим, и никакие свидетельства обратного мне неизвестны", - сказала представитель Белого дома.

Один из ее коллег высказал также предположение о том, зачем силам правительства Сирии было проводить эту акцию. По его словам, эти силы "терпели поражение в важном районе", поскольку антиправительственные формирования "развертывали из Идлиба наступление" на их позиции. По мнению этого представителя администрации США, химическая атака была проведена "из-за отсутствия подкрепления" у правительственных войск.

В Белом доме отметили, что США намерены мобилизовать мировое сообщество на поддержку своих оценок и подходов относительно инцидента в Идлибе. "Нам невероятно важно говорить одним голосом в ООН и в Организации по запрещению химического оружия, - сказала одна из ведущих брифинга. - Применение химического оружия любого рода кем бы то ни было совершенно нетерпимо. Это наша цель, мы коллективно сделаем все возможное, чтобы с этим была полная ясность".

По словам данной сотрудницы аппарата Белого дома, США "работают на данном направлении со всеми своими партнерами", а также "ясно доносят свою позицию до России". "Крайне важно, чтобы миссия ОЗХО по установлению фактов завершила свою работу", - сказала она, имея виду выяснение обстоятельств идлибского инцидента. По ее убеждению, эта миссия должна "подтвердить то, в чем (США) и без того уже твердо уверены".

На брифинге была распространена справка Белого дома, в которой, в частности, говорилось, что США "самым решительным образом призывают мировое сообщество выступить вместе с (ними) и недвусмысленно заявить, что терпимого отношения к подобному поведению не будет".

"Сейчас критический момент: мы должны продемонстрировать, что увертки и ложные факты не имеют силы, что оправдания со стороны тех, кто прикрывает своих союзников, делают наш мир более опасным местом", - указывается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с итальянским коллегой ответил на вопрос о Сирии и вновь выразил уверенность в том, что речь идет о провокации со стороны антиправительственных формирований в этой стране. В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что боевики уже завозят отравляющие вещества в несколько районов Сирии, чтобы спровоцировать новые удары США по Сирии.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.