Главы МИД "семерки" определили главные темы саммита G7 с оглядкой на РФ

РИМ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, принимавший в тосканском городе Лукка своих коллег из стран Группы семи, а также Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС свою соотечественницу Федерику Могерини, назвал прошедшую двухдневную встречу "политическим успехом".

"Мы все здесь работали во имя мира, в котором так заинтересованы все. В первую очередь, это - политический успех", - подытожил Альфано, в одиночестве вышедший на заключительную пресс-конференцию. Хотя все до последнего надеялись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, к которому было приковано основное внимание, главным образом, в связи с тем, что из Лукки он отправлялся в российскую столицу. Но на итальянской земле глава американской дипломатии был немногословен, оставив, видимо, самое важное до Москвы.

Но главным образом, эту встречу можно назвать политическим успехом Италии, которая давно стремится занять нишу главного дипломатического посредника, особенно в отношениях между Западом и Россией.

Тень Сирии

Принято, что именно на встрече глав МИД определяется политическая повестка дня предстоящего саммита лидеров стран "семерки", который в этом году пройдет в конце мая в Таормине, на острове Сицилия. Председательствующая Италия очертила достаточно широкий набор тем (и все они нашли отражение в итоговой декларации глав МИД) - от стабилизации в Ливии и урегулировании в Сирии и на Украине до ракетных испытаний Северной Кореи, экономической помощи Африке в целях пресечения массового исхода из стран континента, и кибербезопасности.

Надо признать, что об этих проблемах не забыли, хотя все этого ожидали, даже когда на первый план вышла Сирия после последних драматических событий - химической атаки в провинции Идлиб, в которой погибли несколько десятков мирных жителей, и последовавшего ракетного удара США по базе сирийской армии, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты с запрещенным оружием. Италия на этом фоне оперативно созвала специальное заседание в расширенном составе, в котором приняли участие не только министры "семерки", но стран региона - Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ и Катара.

С подачи британской прессы все подспудно ожидали, что именно в Лукке, на первом крупном международном форуме после нового витка обострения отношений между Западом и РФ вокруг Сирии, может быть принято решение о введении новых антироссийских санкций за поддержку Башара Асада. В основном о такой перспективе говорил накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Если сначала он настаивал на новых санкциях в целом, то в Лукке он уже в качестве объектов карательных мер называл "сирийских и некоторых российских военных". Как указывала британская пресса, после того, как сам Джонсон отказался от поездки в Москву (первоначально она была назначена на 10 апреля и изначально не сочеталась со встречей в Лукке), ультиматум, имея решение "семерки", должен был поставить российскому куроводству Тиллерсон.

Однако никаких подобных решений не только не было принято, но и даже, по признанию хозяина встречи Альфано, "нет консенсуса по вопросу дополнительных санкций против РФ из-за ситуации в Сирии". Наоборот, и в итоговых заявлениях, и в декларации неоднократно прозвучало, что Россия должна быть непременно привлечена к разрешению международных кризисов, а тем более сирийского, учитывая влияние Москвы на режим Асада и вклад в борьбу с терроризмом. "Россия не должна быть изолирована и обязательно вовлечена в процесс политического перехода в Сирии, и в этом согласны все члены "семерки", - сказал Альфано, указав, что несмотря на предположения о введении новых санкций в отношении РФ, "превалирует линия (Италии) сотрудничества с РФ в целях завершения конфликта и достижения прогресса в политическом процессе".

Почему новых санкций быть не могло

Местным наблюдателям было достаточно очевидно, что решение о новых санкциях не может быть принято в Италии. Во-первых, даже чисто технически итальянская дипломатия не могла "подставить" главу государства - президента республики Серджо Маттареллу, который именно встречался в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Этот официальный визит, договоренности о котором (как и о датах) были давно достигнуты, стал одним из наглядных свидетельств процесса сближения России и Италии. Еще в конце прошлого года итальянское руководство неоднократно заявляло, что намерено использовать председательство страны в "семерке", чтобы консолидировать отношения международного сообщества с РФ.

В итальянских СМИ до недавнего времени настойчиво звучало предположение, что Рим намерен пригласить на саммит в Таормине российского лидера (учитывая роль России во всех основных международных вопросах). Расширение формата саммита до "восьмерки" не исключал и Анджелино Альфано. Но в итоге было решено повременить, тем более, что пока не прояснилось, как будут складываться отношения Москвы с Дональдом Трампом, главным "дебютантом" "семерки".

В последний месяц в России побывали Альфано и министр внутренних дел Марко Миннити. Будучи в Москве Альфано объявил о готовящемся визите и премьер-министра Паоло Джентилони. Скорее всего, он состоится еще до саммита "семерки". Такое обхождение навязанных ограничений на отношения с Россией (Италия продолжает поддерживать антироссийские санкции ЕС) потребовало от Рима в тот же день объявить точную дату первой встречи Джентилони с Трампом - 20 апреля.

Кроме того, в "семерке" у Италии появился новый "союзник", также смягчивший свои позиции по РФ, - в лице Японии. Как сказали в дипломатических кругах, "Токио, после важных шагов сближения с Россией, будет сложно подписаться под новыми санкциями".

"Мягкая" декларация

Формулировки о санкциях, тем не менее, в итоговой декларации глав МИД "семерки" есть, но речь идет о поддержании санкционного режима, введенного еще два года назад после начала украинского кризиса. В этой части позиция клуба наиболее индустриально развитых стран, из которого Россия на той волне была исключена, не изменилась. То есть "семерка" не признает статуса Крыма и считает присоединение полуострова к РФ нарушающей международное право аннексией, однако при этом Группа семи, хоть и "признает ответственность РФ за конфликт на Украине, подчеркивает ее последующую ключевую роль в восстановлении мира и стабильности в этой стране". "Мы напоминаем, что продолжительность санкций будет четко связана с полной реализацией Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений и уважения суверенитета Украины", - говорится в декларации.

Одновременно страны G7 выразили заинтересованность в конструктивном диалоге с Россией по мировым и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, и которые не могут быть решены без РФ. "Мы признаем, что Россия - это важный международный партнер и есть мировые и региональные вызовы, которые не могут быть решены без сотрудничества с ней, - говорится в документе. - В наших общих интересах, чтобы Россия вернулась к основанному на правилах мировому международному порядку в сфере безопасности и снова стала партнером, готовым к сотрудничеству. Для реализации этого принципа мы будем продолжать использовать широкий спектр инструментов международной политики, включая запретительные меры".

Наряду с такими пассажами, как "Россия обладает потенциалом для того, чтобы помочь в поиске решения сирийского кризиса и восстановлении стабильности в стране, как и в борьбе с терроризмом", итоговый документ глав МИД стран "семерки" можно расценивать более чем "мягкий", особенно учитывая условия и атмосферу, в которой встреча в Лукке начиналась. Некоторые обозреватели усматривают в этом указание на то, что соглашение между США и РФ будет найдено, если уже не найдено.

Эффекты Трампа

Разумеется, все международные встречи в рамках "семерки" рассматриваются как "первая проба", "разведка боем" намерений нового президента США. Все ждут "эффекта Трампа", который пока проявляется неявно и часто неоднозначно. Одновременно со встречей глав МИД в Лукке в Риме прошла "энергетическая семерка". И она оказалась бы совсем в тени, если бы по ее итогам участникам (не все страны были даже представлены на уровне министров) не удалось подписать своей итоговой декларации. Камнем преткновения оказался вопрос о климатических изменениях - новый американский президент уже заявлял, что не уверен в том, что США будут выполнять Парижское соглашение по климату.

В политической же декларации глав МИД внимание обозревателей привлекла часть о ближневосточном урегулировании и палестино-израильском диалоге. Если накануне еще предполагалось, что ключ к разрешению кризиса - о сосуществовании двух государств (ранее единственно возможный) теперь будет сопровождаться любым другим решением, "обоюдно устраивающим стороны", то в документе формулировка о "двух государствах" просто исчезла. Осталась только поддержка "семерки" переговорному процессу.