Судам Украины запретили использовать названия Донецкой и Луганской народных республик

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил органам низших инстанций использовать в документах словосочетания "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Письмо с соответствующими указаниями направлено украинским судам.

В документе отмечается, что в отдельных случаях в судебных решениях органы правосудия используют формулировку "в населенных пунктах Донецкой народной республики" и аналогичные.

"В этом контексте следует учитывать то, что такая практика является недопустимой, поскольку факт существования ни так называемой Донецкой народной республики, ни так называемой Луганской народной республики не признается властью Украины", - говорится в письме.

Украина не признает провозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую народные республики (ЛНР), употребляя для их обозначения термин "неподконтрольные Киеву территории Донбасса".