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Белый дом: у разведки США нет единого мнения, знала ли РФ о плане химатаки в Сирии

Международная панорама
11 апреля, 21:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Ранее власти США возложили ответственность за трагический инцидент в Идлибе на руководство Сирии
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ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские разведывательные ведомства не имеют сейчас единого мнения по поводу того, могла ли Россия знать заранее о планах атаки, совершенной 4 апреля в сирийской провинции Идлиб предположительно с применением химического оружия. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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По его словам, "на данном этапе нет консенсуса в разведывательном сообщество относительно того, что дело обстоит таким образом". От дальнейших комментариев на эту тему официальный представитель президента Дональда Трампа отказался. Он лишь повторил, что у американской разведки нет консенсуса по поводу того, "что было участие" России в означенной предполагаемой химатаке. Так Спайсер прокомментировал утверждения неназванных официальных лиц США в американской печати о том, что Москва была осведомлена о намерении Дамаска применить боевые отравляющие вещества в провинции Идлиб.

Правительство США возложило ответственность за инцидент в Идлибе на власти Сирии. "Эти ужасные деяния режима Асада терпеть невозможно", - сказал в минувшую среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции.

В прошлый вторник агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) передало, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ".

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Министерство обороны России сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

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