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Тиллерсон примет предложение встретиться с Путиным, если оно поступит

Международная панорама
11 апреля, 21:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
На данный момент таких предложений не поступало, сообщил и.о. начальника пресс-службы Госдепа Марк Тонер
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ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет предложение Москвы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если такое предложение ему поступит. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов и. о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"Тиллерсон примет предложение провести встречу с Путиным, если такое поступит, - сказал он. - Но на данный момент таких предложений не поступало". Тонер не исключил, что такое предложение может поступить 12 апреля.

Во вторник госсекретарь США прибыл в Москву. В среду он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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