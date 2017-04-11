Тиллерсон примет предложение встретиться с Путиным, если оно поступит

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет предложение Москвы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если такое предложение ему поступит. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов и. о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"Тиллерсон примет предложение провести встречу с Путиным, если такое поступит, - сказал он. - Но на данный момент таких предложений не поступало". Тонер не исключил, что такое предложение может поступить 12 апреля.

Во вторник госсекретарь США прибыл в Москву. В среду он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.