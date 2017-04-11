Лукашенко считает, что между РФ и США не начнется ядерная война

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия и Америка - страны, обладающие ядерным оружием, - не дойдут до его использования. Об этом глава республики заявил в ходе поездки по Гомельской области, комментируя ракетный удар США, нанесенный 7 апреля по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, а также реакцию на это России.

"Ни Россия, ни Америка красную кнопку не нажмут, потому что это будет уничтожение и России и Америки, столько накоплено ядерного оружия... А где гарантия, что в эту бойню не втянется Великобритания, Франция, Китай, Индия …, Пакистан и даже Северная Корея, у которых есть ядерное оружие, не думаю, что кто-то возьмется за ядерную кнопку", - сказал он в ходе общения с работниками одного из предприятий, которое показало общественное белорусское телевидения ОНТ.

По словам Лукашенко, Белоруссии "не надо втягиваться в эти авантюры, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы произошли столкновения двух ядерных держав - России и Америки". "Но я думаю, что идет информационная война… Друг друга пугают ..., что имеют ядерное оружие и прочее", - сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что "мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было".

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.