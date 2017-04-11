СМИ: 19 предполагаемых членов ИГ задержаны на западе Турции

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали сегодня 19 предполагаемых членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые подозреваются в попытке сорвать референдум по поправкам в конституцию страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.
По ее информации, десять граждан Турции и девять сирийцев были задержаны в ходе рейдов, прошедших в турецкой провинции Измир. Сотрудники полиции во время обысков также обнаружили и изъяли документы, цифровые материалы, связанные с ИГ, и штурмовые бронежилеты. Все подозреваемые поддерживали контакты с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.
Референдум по поправкам в конституцию Турции намечен на 16 апреля.
Террористическая организация "Исламское государство". Досье