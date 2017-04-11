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СМИ: 19 предполагаемых членов ИГ задержаны на западе Турции

Международная панорама
11 апреля, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Во время обысков полиция также изъяла документы, цифровые материалы, связанные с ИГ, и штурмовые бронежилеты
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали сегодня 19 предполагаемых членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые подозреваются в попытке сорвать референдум по поправкам в конституцию страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По ее информации, десять граждан Турции и девять сирийцев были задержаны в ходе рейдов, прошедших в турецкой провинции Измир. Сотрудники полиции во время обысков также обнаружили и изъяли документы, цифровые материалы, связанные с ИГ, и штурмовые бронежилеты. Все подозреваемые поддерживали контакты с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Референдум по поправкам в конституцию Турции намечен на 16 апреля.

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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