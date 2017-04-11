США ясно предупредили КНДР о неприемлемости ее нынешнего курса

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое американское правительство считает, что ясно предупредило Пхеньян о неприемлемости его нынешнего курса, предусматривающего дальнейшее развитие ядерной и ракетной программ. Это подчеркнул во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он отказался уточнить, какими могут стать дальнейшие шаги Соединенных Штатов, если КНДР продолжит проводить подземные ядерные взрывы и испытательные пуски баллистических ракет. "Президент не относится к числу тех, кто выходит и телеграфирует свою ответную реакцию", - сказал Спайсер.

Тем не менее, продолжал он, Трамп "ясно дал понять по поводу Северной Кореи, что ее действия, касающиеся ракетных пусков, терпеть невозможно". "Последнее, что мы хотели бы видеть, - это ядерную Северную Корею, угрожающую (тихоокеанскому) побережью Соединенных Штатов или, если уж на то пошло, любой другой стране", - отметил официальный представитель руководителя американской администрации.