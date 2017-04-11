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СМИ: суд отказал хакеру из Канады Баратову в выходе под залог

Международная панорама
11 апреля, 22:44 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Прокурор настаивал, что подозреваемый, которого в будущем может ожидать экстрадиция в США, является опасным и при выходе под залог может покинуть пределы Канады
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ОТТАВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Суд города Гамильтон (провинция Онтарио) отказал в выходе под залог 22-летнему канадскому гражданину Кариму Баратову, который подозревается в хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году. Об этом сообщил телеканал CBC.

"Господин, вы будете задержаны", - заявил Баратову судья Алан Уиттен после того, как выслушал все доводы защиты и обвинения. Прокурор настаивал, что подозреваемый, которого в будущем может ожидать экстрадиция в США, является "опасным человеком" и при выходе под залог может покинуть пределы Канады.

Адвокаты молодого человека утверждали, что он не будет скрываться от правосудия, а поручителями в суде выступали родители Баратова.

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Ранее СМИ уже сообщали, что правоохранительные органы Канады предоставили суду документы, в которых, в частности, утверждается, что подозреваемый является "хакером-наемником", представляет угрозу и его "не рекомендуется освобождать под залог из-за большой вероятности, что он скроется от правосудия". "Даже если предположить, что Баратов не получает помощи от своих установленных или не установленных российских сообщников, он обладает достаточными навыками и финансовыми ресурсами, чтобы сбежать от правосудия", - говорится в документах. Адвокаты молодого человека заявили, что их клиент "необоснованно обвинен".

Баратов был арестован в Анкастере (пригороде Гамильтона) в собственном доме 15 марта. В тот же день власти США предъявили обвинения россиянам за хакерскую атаку на портал Yahoo двум сотрудникам ФСБ РФ и "двум хакерам", с которыми те якобы сотрудничали. Они объявили, что Карим Баратов был арестован в Канаде 14 марта, но позже выяснилось, что он имеет канадское гражданство.

Имена остальных подозреваемых - Дмитрий Докучаев, Игорь Сущин и Алексей Белан. Последнему обвинения предъявлялись и ранее. По утверждению американцев, россияне взломали "по меньшей мере 500 млн учетных записей" в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

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