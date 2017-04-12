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Трамп намерен отменить Obamacare, прежде чем реформировать налоговое законодательство

Международная панорама
12 апреля, 0:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В конце марта республиканцы предприняли попытку провести через Конгресс законопроект об отмене и замене Obamacare, однако их ждал провал
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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп намерен предпринять повторную попытку добиться отмены действующей в стране системы медицинского страхования, прежде чем осуществлять шаги по реформированию налогового законодательства. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox Business.

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"У нас будет феноменальная налоговая реформа, однако сначала я хочу заняться здравоохранением", - подчеркнул американский лидер. Он заявил, что введенная прежней администрацией демократа Барака Обамы и получившая название Obamacare система медстрахования представляет собой "полный беспорядок", так как не работает должным образом.

При этом Трамп отметил, что не ставит крайних сроков для осуществления налоговой реформы. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что администрация хочет успеть представить на рассмотрение Конгресса законопроект, предусматривающий масштабные изменения в области налогового законодательства, и добиться его принятия уже к августу этого года.

"Я не хочу устанавливать никаких крайних сроков", - указал Трамп. По его словам, "сперва на каком-то этапе должна произойти" реформа системы здравоохранения. "Если этого не произойдет достаточно быстро, я займусь налогами", - сказал президент. Однако он добавил, что "сокращать налоги лучше в том случае, если сначала провести реформу здравоохранения".

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В конце марта республиканцы предприняли попытку провести через Конгресс законопроект об отмене и замене Obamacare, однако их ждал провал. Собрать необходимое для одобрения данного документа число голосов законодателей не удалось, поэтому его даже не стали ставить на голосование. Впоследствии в администрации США не исключили, что республиканцы могут попытаться заручиться поддержкой демократов и предпринять очередную попытку заменить Obamacare.

Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента США Барака Обамы - заработала в марте 2010 года и была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу не выполняет: тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии. Разработчики отозванной инициативы хотели вернуть американцам возможность выбора. Кроме того, предусматривалась отмена ряда налоговых сборов, а также положение, которое обязывает участников программы покупать страховку.

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