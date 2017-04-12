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Конгресс США займется расследованием действий команды Трампа во время переходного периода

Международная панорама
12 апреля, 1:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Временной промежуток между днем выборов и днем инаугурации президента США называют периодом перехода исполнительной власти
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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Главное счетное управление (ГСУ) Конгресса США согласилось изучить вопрос о действиях команды нынешнего президента Дональда Трампа во время переходного периода, который завершился в день его инаугурации. Об этом говорится в распространенном заявлении ГСУ.

"Мы подтверждаем наше обязательство провести расследование переходного период 2017 года на основе вашего письма главе ГСУ, - говорится в опубликованном сегодня письме, отправленном демократам сенатору Элизабет Уоррен и конгрессмену Элайдже Каммингсу. - Мы планируем завершить нашу работу и направить вам проект итогового документа в июне 2017 года для последующих комментариев". Само заявление ГСУ при этом датируется 5 апреля.

В документе ГСУ отметило, что расследует, в частности "юридические и этические" проблемы, возникшие во время переходного процесса и использование госсредств и частных фондов при финансировании деятельности команды республиканца.

Ранее Уоррен и Каммингс в заявлении к главе ГСУ подчеркнули, что "очевидные конфликты интересов Трампа - его поведение во время президентской кампании и после выборов - вызывают вопросы об использовании бюджетных средств во время переходного периода, и о решениях, принятых во время переходного периода, которые затронули политику федерального правительства".

Временной промежуток между днем выборов и днем инаугурации президента США называют периодом перехода исполнительной власти. В это время происходит постепенная передача дел от одной администрации к другой, будущий президент объявляет о приоритетах своей политики и проводит назначения на ключевые посты новой администрации. При этом полномочия действующего главы государства остаются в силе.

До 1963 года расходы на переходный период покрывались за счет партии, к которой принадлежал новый президент. В 1963 году был принят закон, предусматривавший бюджетное финансирование переходного процесса. Команда избранного президента получает в свое распоряжение специально выделенные офисы в Белом доме, оргтехнику, транспорт и связь. Кроме того, государство оплачивает труд "переходной команды", привлеченных консультантов и расходы на деловые поездки.

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