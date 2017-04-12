Член UKIP: воссоединение Крыма с РФ соответствует принципу самоопределения народов

ЛОНДОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Решение жителей Крыма воссоединиться с Россией соответствует принципу равноправия и самоопределения народов, закрепленном в Уставе ООН. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил член Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Суссман, который прокомментировал протест посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко в связи с его посещением территории Крыма.

"В письме они (украинские дипломаты) утверждают, что направляли "многочисленные предупреждения". Но я не получал ни одного предупреждения по поводу моего визита, поэтому реально это является ложным утверждением. Они говорят, что мой визит - это "проявление целенаправленной поддержки России и нарушение норм международного права", но на самом деле при посещении Крыма я руководствовался рекомендациями британского МИД и был там в качестве независимого наблюдателя", - сказал он.

Представитель UKIP объяснил, почему решил посетить полуостров. "В двух словах, сталкиваясь с искаженной информацией в СМИ, я хотел поехать туда лично и увидеть ситуацию своими глазами. Собственно поэтому я эту поездку совершил. По ее итогам я сделал доклад, в котором изложил все подробности увиденного. И там происходит много хороших вещей. Сожалею, если расстраиваю украинцев, но я не буду извиняться за сказанную мною правду", - отметил Суссман.

"В своем докладе по итогам поездки я отметил, что мой визит является независимым односторонним взглядом на ситуацию", - продолжил собеседник агентства. "Я думаю, необходимо сказать о том, что картину, которую нам здесь (в Великобритании) представляют, как Россия агрессивно аннексировала Крым, далека от действительности. Я считаю, что народ Крыма добровольно осуществил право на самоопределение, закрепленное в качестве принципа ООН, и проголосовал за присоединение к Российской Федерации. И это послание определенно было проигнорировано в Великобритании", - считает британский политик.

Суссман также добавил, что "безусловно, хотел бы снова посетить Крым". "Основываясь на том, что я видел, я нахожу его привлекательным. Люди там более открытые, чем я ожидал", - подчеркнул он.

Протест Украины

Как информировала во вторник пресс-служба посольства Украины в Великобритании, Наталья Галибаренко, возглавляющая украинское диппредставительство, направила письмо лидеру UKIP Полу Наттоллу, в котором выразила протест в связи с посещением ее членами территории Крыма. В сообщении указывалось, что, вопреки многочисленным предупреждениям с украинской стороны представители UKIP нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании. Также подчеркивалось, что Киев будет рассматривать действия этих лиц как "проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины".

В пресс-службе напомнили, что посещение Крыма иностранными гражданами возможно только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда - выезда, которые контролируют украинские власти.

Кто и когда ездил в Крым

С 19 по 21 марта 2017 года республику Крым посетила делегация зарубежных политиков, политологов, депутатов Европейского и национальных парламентов ряда европейских стран, в том числе представители UKIP Найджел Суссман и Ричард Вуд. Поездка была организована партией "Справедливая Россия" и имела ознакомительный характер.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.