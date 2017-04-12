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Трамп: России не стоило поддерживать Асада

Международная панорама
12 апреля, 2:54 дата обновления: 12 апреля, 6:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Президент США также назвал сирийского лидера животным
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© SANA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ситуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия "не поддержала" президента Сирии Башара Асада. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.

Как отмечает телеканал, Трамп, в частности, назвал Асада животным. "Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было", - заявил Трамп, говоря о ситуации в Сирии.

"Если честно, то (президент РФ Владимир) Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком", - утверждал Трамп, говоря про Асада. "Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия в провинции Идлиб, включая снимки детей. По словам американского лидера, после того как он увидел эти фото, он "немедленно позвонил" министру обороны США Джеймсу Мэттису. "Я спросил его, что мы можем сделать", - рассказал президент, добавив, что после этого ему был "предоставлен ряд альтернатив".

"Мы ударили по ним очень сильно", - отметил Трамп в интервью, которое будет показано полностью сегодня позднее. "Означает ли это, что мы окажемся вовлечены в Сирии? Нет. Но если я увижу, что они применяют газ или какие-то вещи...", - сказал Трамп, не закончив предложение до конца. Хозяин Белого дома также утверждал, что "даже худшие тираны в мире не использовали такой газ", который якобы применили сирийские власти.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили крылатые ракеты по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. 

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