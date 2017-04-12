Экс-депутат: японский премьер посетит Москву 27-28 апреля

ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 27-28 апреля посетит с официальным визитом столицу России с целью обсуждения плана совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки после состоявшейся во вторник в Москве встречи с заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым.

"Российская сторона ведет подготовку к визиту (Абэ) 27-28 апреля", - сказал он. По словам экс-депутата, который известен как один из главных японских экспертов по России, в ходе встречи с Моргуловым также обсуждалась активизация взаимодействия по вопросу проведения совместной деятельности на Курилах в преддверии поездки главы правительства Японии в Россию. Кроме того, по данным агентства, стороны провели обмен мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове.

Ранее японский премьер подтвердил свое намерение посетить Россию в конце апреля, отметив при этом, что решить проблему мирного договора будет нелегко. 30 марта в МИД РФ заявили, что визит запланирован на третью декаду апреля.

Мунэо Судзуки в конце 1990-х годов был влиятельным депутатом, занимал министерские посты и фактически руководил дипломатией Токио в отношении России. В последнее время он активно контактирует с Абэ и провел с ним несколько раундов консультаций по вопросам переговоров с РФ. В конце сентября прошлого года японский премьер публично заявил, что намерен активно использовать опыт и советы Судзуки при развитии отношений с Россией.