Трамп решил назначить Джона Салливана заместителем госсекретаря

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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить Джона Салливана заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
По ее словам, Салливан будет занимать сразу два поста - "первого заместителя госсекретаря и одновременно без дополнительных выплат первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсам".
Согласно его биографической справке, в период с 2010 по 2016 год Салливан занимал пост председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Он имеет большой опыт работы в различных частных структурах, занимал старшие посты в министерствах юстиции, торговли и обороны.
В частности, с 2007 по 2009 год он был заместителем министра торговли. В Пентагоне он занимал должность заместителя юрконсула. Имеет ученую степень по юриспруденции, работал также в судебной системе США. Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, изначально в Белом доме Салливана хотели назначить на пост главного юрисконсульта Министерства обороны.
Помимо этого, новым помощником министра финансов США, курирующим вопросы по борьбе с финансированием терроризма, может стать Маршалл Биллингсли. Он также имеет опыт работы в оборонном ведомстве страны и в аппарате комитета Сената Конгресса США по международным делам.
Теперь эти кандидатуры должны быть рассмотрены верхней палатой Конгресса. Сначала назначенцам предстоит ответить на вопросы членов профильных комитетов в ходе специальных слушаний, затем вопрос об их утверждении будет вынесен на голосование Сената полного состава.