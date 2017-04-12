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Трамп решил назначить Джона Салливана заместителем госсекретаря

Международная панорама
12 апреля, 3:20 дата обновления: 12 апреля, 4:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В период с 2010 по 2016 год Салливан занимал пост председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака
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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить Джона Салливана заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее словам, Салливан будет занимать сразу два поста - "первого заместителя госсекретаря и одновременно без дополнительных выплат первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсам".

Согласно его биографической справке, в период с 2010 по 2016 год Салливан занимал пост председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Он имеет большой опыт работы в различных частных структурах, занимал старшие посты в министерствах юстиции, торговли и обороны.

В частности, с 2007 по 2009 год он был заместителем министра торговли. В Пентагоне он занимал должность заместителя юрконсула. Имеет ученую степень по юриспруденции, работал также в судебной системе США. Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, изначально в Белом доме Салливана хотели назначить на пост главного юрисконсульта Министерства обороны.

Помимо этого, новым помощником министра финансов США, курирующим вопросы по борьбе с финансированием терроризма, может стать Маршалл Биллингсли. Он также имеет опыт работы в оборонном ведомстве страны и в аппарате комитета Сената Конгресса США по международным делам.

Теперь эти кандидатуры должны быть рассмотрены верхней палатой Конгресса. Сначала назначенцам предстоит ответить на вопросы членов профильных комитетов в ходе специальных слушаний, затем вопрос об их утверждении будет вынесен на голосование Сената полного состава.

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