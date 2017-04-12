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Kyodo: США нанесут удар по КНДР, если Китай не окажет на Пхеньян реальный нажим

Международная панорама
12 апреля, 3:26 дата обновления: 12 апреля, 4:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Представитель Госдепа сообщил японскому правительству, что есть только два варианта - или Пекин усиливает давление, или США наносят удар
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© AP Photo/Lee Jin-man

ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США уведомили Японию о том, что нанесут военный удар по КНДР, если Китай не заставит Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу. Как сообщает информационное агентство Kyodo, представитель Госдепа довел такую позицию до японского правительства в начале апреля.

Агентство приводит слова информированного источника, который рассказал, что есть только два варианта - или Пекин усиливает давление, или США наносят удар.

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В правительстве Японии после этого, пишет Kyodo, вполне осознали, что военная операция в отношении КНДР стала для США реальным выбором. В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна, отмечает агентство.

Как сообщает Kyodo, японское правительство довело до сведения США, что стремится не к военному решению проблем, связанных с КНДР, а к обеспечению безъядерного статуса Корейского полуострова дипломатическими мерами.

По его данным, такую позицию, в частности, изложил министр иностранных дел страны Фумио Кисида на встрече 10 апреля в Италии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава японского МИД подчеркнул при этом, что Токио возлагает надежды на то, что Китай как главный экономический партнер и военный союзник КНДР окажет более сильное давление на Пхеньян, побудив его свернуть ракетно- ядерные программы. В частности, передает Киодо, в правительстве Японии рассчитывают на то, что Китай пойдет на прекращение поставок нефти на север Кореи.

Соединенные Штаты в последнее время неоднократно заявляли, что не исключают ни один из вариантов при определении своей позиции в отношении КНДР. Как утверждают в Вашингтоне, Сеуле и Токио, Пхеньян в последнее время серьезно продвинулся в своих военных программах и, в частности, приближается к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить американскую территорию.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным агентства Kyodo, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

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Ракетные запуски в КНДР
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