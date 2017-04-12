В столкновениях на манифестации студентов в Чили пострадали семь полицейских

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Семь чилийских полицейских пострадали в результате столкновений с протестующими на студенческом марше в Сантьяго. Как сообщила радиостанция Bio bio, 68 человек были задержаны.

По ее данным, беспорядки на проходившей мирно манифестации, в которой принимали участие тысячи студентов и школьников, начались после появления группы протестующих, скрывающих свои лица шарфами и масками, которые начали кидать в полицию камни, бутылки и другие предметы. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Среди задержанных числятся 33 несовершеннолетних.

Протестующие студенты считают недостаточной планируемую правительством реформу образования, которую в ближайшее время начнет рассматривать чилийский парламент. Манифестанты требуют, чтобы при изменении действующей системы было учтены требования общественных организаций и учащихся. "Нельзя голосовать по законопроекту за спиной у граждан, как это делается сейчас", - заявил журналистам представитель Федерации студентов Чилийского университета Даниэль Андраде.

В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Действовать новая норма стала с прошлого учебного года, который начинается в республике в марте. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся.