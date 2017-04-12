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Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по КНДР встретятся в Токио в апреле

Международная панорама
12 апреля, 4:08 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли
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ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР встретятся в апреле в японской столице, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщила  газета Sankei .

Как ожидается, в Токио директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги и его коллеги из США и Южной Кореи Ким Хон Гюн и Джозеф Юн обсудят вопрос усиления давления на Пхеньян на фоне сообщений о возможности проведения в КНДР очередного ядерного испытания или пусков баллистических ракет, а также потребуют этого от Китая, имеющего, по их мнению, большое влияние на Север.

По данным местных СМИ, ранее представители США и Японии провели встречу, на которой Вашингтон уведомил Токио о возможности военного удара по КНДР в случае, если Пекин не вынудит Пхеньян свернуть свою ракетно-ядерную программу. Газета Nikkei в этой связи уточнила, что, по словам американской стороны, вариант с требованием к Китаю усилить давление на КНДР является основным, однако "есть и (вариант) военного удара, если дипломатия не сработает".

На прошедшей встрече представители Токио выразили понимание подходу США, но потребовали провести предварительные японско-американские консультации в случае, если все возможности дипломатии будут исчерпаны. Япония и Южная Корея опасаются, что могут стать объектом для ответного удара со стороны КНДР. По оценке некоторых представителей руководства правящей японской Либерально- демократической партии, тесный контакт между Токио и Вашингтоном в этом свете является жизненно необходимым.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР, о чем напрямую сообщил 6 апреля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с японским премьером Синдзо Абэ. Глава Белого дома позднее отмечал, что США смогут решить проблему КНДР и самостоятельно, если Китай не поможет, при этом поставив условия торговых соглашений с Пекином в зависимость от решения проблемы Корейского полуострова. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группа во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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