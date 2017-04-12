СМИ: ворота британского парламента, через которые прошел террорист, заменены на новые

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Декоративные ворота Вестминстерского дворца, через которые в прошлом месяце террорист проник на территорию парламента и убил полицейского, заменены на новые. Об этом вечером сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, вместо прежних ажурных распашных ворот с декоративной ковкой установлены черные металлические ворота с массивными профилями, промежутки между которыми закрыты сеткой-рабицей. Новое ограждение выглядит более функциональным и способным противостоять действиям вандалов. Не уточняется, была ли произведена замена ограждения из соображений безопасности или же старые ворота были просто отправлены на реконструкцию.

Как передает газета Daily Mail, во время нападения старые ворота были открыты для министров, которые прибывали в тот день в парламент для голосования.

22 марта в центре Лондона 52-летний террорист Халид Масуд на огромной скорости сбил около 50 человек на Вестминстерском мосту. После этого он бросил машину и зарезал полицейского, охранявшего здание парламента, прежде чем был ликвидирован. В результате теракта пять человек погибли.