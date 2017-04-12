СМИ: ворота британского парламента, через которые прошел террорист, заменены на новые

Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоуСпорт 12 апреля, 8:51
Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидированПроисшествия 12 апреля, 8:33
Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИСпорт 12 апреля, 8:28
Ледоход начался на реке Томь в Кемеровской областиСибирь 12 апреля, 8:13
Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"Спорт 12 апреля, 8:03
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на УралеНовости Урала 12 апреля, 7:46
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"Космос 12 апреля, 7:40
В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людейСибирь 12 апреля, 7:30
Бурятия получит более 300 млн руб. на устранение последствий засухиСибирь 12 апреля, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Декоративные ворота Вестминстерского дворца, через которые в прошлом месяце террорист проник на территорию парламента и убил полицейского, заменены на новые. Об этом вечером сообщила газета The Daily Telegraph.
По информации издания, вместо прежних ажурных распашных ворот с декоративной ковкой установлены черные металлические ворота с массивными профилями, промежутки между которыми закрыты сеткой-рабицей. Новое ограждение выглядит более функциональным и способным противостоять действиям вандалов. Не уточняется, была ли произведена замена ограждения из соображений безопасности или же старые ворота были просто отправлены на реконструкцию.
Как передает газета Daily Mail, во время нападения старые ворота были открыты для министров, которые прибывали в тот день в парламент для голосования.
22 марта в центре Лондона 52-летний террорист Халид Масуд на огромной скорости сбил около 50 человек на Вестминстерском мосту. После этого он бросил машину и зарезал полицейского, охранявшего здание парламента, прежде чем был ликвидирован. В результате теракта пять человек погибли.