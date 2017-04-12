Сеульский суд отказал в выдаче ордера на арест секретаря экс-президента страны Пак Кын Хе

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СЕУЛ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Суд Центрального административного округа Сеула сегодня вновь отклонил запрос прокуратуры на выдачу ордера на арест У Бён У - бывшего старшего секретаря президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщил суд на своем официальном сайте.
В феврале текущего года тот же суд уже отказал в удовлетворении аналогичного запроса. "Судья Квон Сун Хо пришел к выводу, что нет достаточных оснований для ареста: подсудимый не пытается скрыться или уничтожить улики", - отмечается в сообщении.
У Бён У обвиняют в вовлеченности в коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе, приведший в итоге к ее отставке. Секретарю бывшего президента вменяется в вину злоупотребление полномочиями, пренебрежение должностными обязанностями и лжесвидетельство на слушаниях в Национальном собрании (парламенте). Представители прокуратуры сообщили, что позднее намерены выдвинуть дополнительные обвинения в его адрес.
Ожидается, что результаты расследования в отношении экс- президента РК Пак Кын Хе и ее близкой подруги Чхве Сун Силь будут объявлены в конце этой недели. Тогда же будут выдвинуты дополнительные обвинения в адрес У Бён У.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний, включая Samsung, с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.
В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд. Уже 31 марта бывший лидер страны была задержана и помещена в центр предварительного заключения.