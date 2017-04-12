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Посвященный референдуму по Brexit сайт могли взломать хакеры

Международная панорама
12 апреля, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
В спецкомитете Палаты общин британского парламента отметили, что необходимо постоянно следить за киберактивностью в отношении выборов и референдумов для содействия кибербезопасности
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Спецкомитет Палаты общин британского парламента по вопросам госуправления и конституционным делам считает, что официальный сайт, на котором подданные Великобритании могли зарегистрироваться для голосования на референдуме о выходе страны из ЕС, мог быть взломан иностранными хакерами. Об этом говорится в докладе комитета, опубликованном на сайте парламента Великобритании.

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"Мы не исключаем возможности иностранного вмешательства в референдум о выходе из ЕС, вызванного DDoS-атаками (применяемых для блокировки сайта. - здесь и далее по тексту прим. ТАСС) и ботнетами (сеть компьютеров с установленными программами, позволяющими злоумышленнику выполнять с ними действия без ведома жертвы), однако мы не думаем, что какое-либо подобное вмешательство повлияло на результаты референдума", - говорится в описании к документу. В докладе подчеркивается, что необходимо постоянно "следить за киберактивностью в отношении выборов и референдумов для содействия кибербезопасности и противостоянию потенциальным нападениям, а также создать план и механизм сдерживания подобных атак при их появлении".

Для участия на референдуме о выходе Великобритании из ЕС подданным этой страны необходимо было заранее пройти регистрацию на сайте, который обрушился 7 июня 2016 года. Тогда правительство заявило, что это произошло из-за большого количества посетителей, и увеличило срок регистрации избирателей.

На состоявшемся 23 июня 2016 года референдуме победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.

29 марта британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из ЕС. С этого момента была задействована 50-я статья Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая двухлетнюю процедуру переговоров по выходу Великобритании из сообщества. До завершения переговоров Соединенное Королевство продолжит оставаться членом ЕС.

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