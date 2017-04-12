Недовольные политикой властей венесуэльцы забросали камнями машину Мадуро

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МЕХИКО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Жители венесуэльского штата Боливар забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Инцидент произошел в районе Сан-Феликс. Запись случившегося разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter известный оппозиционер, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.
Termina de irte @nicolasmaduro Por donde vayas los venezolanos te aborrecen! Ahora en Bolívar! pic.twitter.com/LnxEn3BQqJ— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 12 April 2017
Сведений о том, что Мадуро мог пострадать, обнародовано не было. Как отмечает электронная версия газеты El Nacional, государственное телевидение прервало трансляцию с места событий, когда граждане прорвали оцепление и ринулись к автомобилю, где в окружении множества охранников находился глава государства. По данным издания, пять человек были задержаны по подозрению в причастности к случившемуся.
С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали последние решения Верховного суда, наделяющие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 4 по 10 апреля были задержаны не менее 281 участника организованных оппозицией акций протеста. До настоящего времени под стражей остаются 134 человека. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, известно по меньшей мере об одном погибшем.