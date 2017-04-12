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СМИ: Китай введет санкции против КНДР в случае проведения ядерного испытания

Международная панорама
12 апреля, 7:18 дата обновления: 12 апреля, 7:31 UTC+3
В качестве мер воздействия рассматривается приостановка поставок горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, а также депортация работающих в КНР граждан КНДР
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Материал из 1 страницы
© KCNA/via REUTERS

СЕУЛ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Китай введет санкции в отношении КНДР в случае проведения ею очередного ядерного испытания. Как сообщает сегодня газета Chosun Ilbo, об этом сообщил находящийся в Республике Корея с визитом спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй.

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"В качестве мер воздействия рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР", - приводит газета слова дипломата.

Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона в уезде Пунгё-ри на севере страны, КНДР проводит подготовку к новому ядерному испытанию. "На фотографиях заметна повышенная активность в районе командного центра и административных зданий, - отмечается в сообщении. - Это позволяет предположить, что Север продолжает подготовку к новому, шестому по счету ядерному испытанию".

Специалисты пришли к выводу, что туннель уже готов к проведению подземного атомного взрыва, который может быть осуществлен в любой момент после загрузки в него ядерного устройства и соответствующей телеметрической аппаратуры.

КНДР до настоящего момента провела пять атомных испытаний - в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах.

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