Китай выступает за урегулирование кризиса в Сирии политическим путем

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ПЕКИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай призывает к использованию политических методов при разрешения кризиса в Сирии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе, - сказал он. - Сплоченность Совета Безопасности ООН очень важна при разрешении сирийского кризиса, рассчитываем на сплоченность Совбеза ООН в этом вопросе.
В беседе китайский лидер отметил, что считает "неприемлемым применение химического оружия в Сирии".
Затронув вопрос КНДР, Си Цзиньпин заявил, что "Китай выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, поддержание мира и стабильности на полуострове, а также выступает за мирное разрешение вопроса". "Готовы поддерживать контакты с США по этому вопросу", - заявил китайский лидер.