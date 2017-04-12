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Южнокорейские следователи приступили к пятому допросу экс-президента Пак Кын Хе

Международная панорама
12 апреля, 7:40 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
О результатах предыдущих допросов информации не приводится
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СЕУЛ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Следователи прокуратуры Республики Корея приступили  к пятому по счету допросу экс-президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщило надзорное ведомство.

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"Допрос начался в 09:15 (03:15 мск) в помещении Сеульского центра предварительного заключения, где с момента ареста 31 марта содержится Пак Кын Хе. Ранее экс- президента допрашивали 4,6,8 и 10 апреля", - говорится в кратком сообщении на веб-сайте прокуратуры.

О результатах предыдущих допросов информации не приводится. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Пак Кын Хе категорически отвергла все выдвинутые в ее адрес обвинения, которые содержат 13 пунктов.

В частности, бывшую главу государства обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, сговоре с целью вымогательства и разглашении государственной тайны. До окончания следствия, которое должно завершиться до конца текущей недели, ее могут допросить еще несколько раз. В случае, если суд признает экс-президента виновной, ей грозит тюремный срок от 10 до 45 лет.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний, включая Samsung, с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд. Уже 31 марта бывший лидер страны была задержана и помещена в центр предварительного заключения.

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Ситуация вокруг экс-президента Южной Кореи
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