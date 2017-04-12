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Токио не исключает эвакуации своих граждан из Южной Кореи

Международная панорама
12 апреля, 8:10 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что важнейшей обязанностью правительства остается защита безопасности и мирной жизни граждан
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ТОКИО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии не запрашивало у США предварительных консультаций на случай военного удара по КНДР, однако на всякий случай ведет подготовку к возможной эвакуации соотечественников из Южной Кореи. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает ни один из возможных сценариев в отношении Северной Кореи, - сказал генсек. - При этом важнейшей обязанностью правительства остается защита безопасности и мирной жизни граждан. Поэтому мы на постоянной основе ведем подготовку на случай, если станет необходима эвакуация соотечественников с Корейского полуострова".

При этом генсек кабинета опроверг сообщение печати о том, что Токио потребовал от США проведения предварительных консультаций в случае, если Вашингтон примет решение нанести военный удар по КНДР. "Эта информация не соответствует действительности, - сказал Суга. - Я ее решительно опровергаю".

Как ранее сообщило информационное агентство Kyodo, США уведомили Токио о том, что нанесут военный удар по КНДР, если Китай не заставит Пхеньян свернуть его ракетно-ядерную программу. Высокопоставленный представитель Госдепа, передает агентство, довел такую позицию до правительства Японии в начале апреля.

В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна, отмечает агентство.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным Kyodo, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

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Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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