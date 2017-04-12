В Днепре радикалы заблокировали отделение "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украинские националисты заблокировали офис дочернего отделения Сбербанка в Днепре. Об этом сообщило местное издание "Информатор".

Радикалы повесили на входе в здание большой флаг Украины и написали на ткани краской "Российские банки - прочь". Некоторые из националистов надели шапки-ушанки, ватные фуфайки и взяли в руки балалайки.

Находившиеся рядом сотрудники полиции бездействовали.

С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у лицензии и принять закон о запрете их работы. Радикалы блокировали входы в финучреждения цепями, замуровывали двери строительными блоками, обливали краской витрины, призывая граждан забирать из банков деньги. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании. Позже украинские националисты заявили, что с 10 апреля они "самостоятельно" прекратят работу банков с российским капиталом ввиду отсутствия "эффективных действий Национального банка Украины", который не желает отзывать их лицензии. Как отмечалось ранее, радикалы действительно возобновили свои акции в ряде городов. Так, в понедельник, представители радикальной партии "Национальный корпус" заблокировали два офиса дочерних отделений Сбербанка в Киеве и Харькове. К настоящему времени их работа возобновлена. Национальная полиция Украины 11 апреля возбудила несколько уголовных дел по данным фактам.