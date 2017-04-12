В Днепре радикалы заблокировали отделение "дочки" Сбербанка

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украинские националисты заблокировали офис дочернего отделения Сбербанка в Днепре. Об этом сообщило местное издание "Информатор".
Радикалы повесили на входе в здание большой флаг Украины и написали на ткани краской "Российские банки - прочь". Некоторые из националистов надели шапки-ушанки, ватные фуфайки и взяли в руки балалайки.
Находившиеся рядом сотрудники полиции бездействовали.
С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у лицензии и принять закон о запрете их работы. Радикалы блокировали входы в финучреждения цепями, замуровывали двери строительными блоками, обливали краской витрины, призывая граждан забирать из банков деньги. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства.
Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании. Позже украинские националисты заявили, что с 10 апреля они "самостоятельно" прекратят работу банков с российским капиталом ввиду отсутствия "эффективных действий Национального банка Украины", который не желает отзывать их лицензии. Как отмечалось ранее, радикалы действительно возобновили свои акции в ряде городов. Так, в понедельник, представители радикальной партии "Национальный корпус" заблокировали два офиса дочерних отделений Сбербанка в Киеве и Харькове. К настоящему времени их работа возобновлена. Национальная полиция Украины 11 апреля возбудила несколько уголовных дел по данным фактам.