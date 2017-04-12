Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет Экспертного центра ЕС по отражению гибридных угроз составит €1,5 млн

Международная панорама
12 апреля, 15:48 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Затраты на работу центра в 2017 году покроет Финляндия
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Годовой бюджет Экспертного центра Евросоюза (ЕС) по отражению гибридных угроз, который был учрежден в финской столице, составит €1,5 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии по итогам первой встречи правления организации.

"Как страна-хозяйка Финляндия покроет затраты на работу центра в 2017 году. После она будет предоставлять половину бюджета, составившего €1,5 млн, - около €700 тыс., вторая половина суммы будет покрываться за счет членских взносов", - указали в правительстве.

Кроме того, на заседании правления был назначен временный директор центра. Им стал руководитель проектов организации Матти Саарелайнен - глава одного из департаментов финской полиции безопасности. Председателем правления будет заместитель госсекретаря страны по отношениям с ЕС Йори Арвонен.

Предполагается, что к выполнению первых исследовательских проектов центр приступит осенью, один из них будет посвящен изучению гибридных угроз как всеобъемлющего явления.

Меморандум о взаимопонимании для открытия Экспертного центра ЕС по отражению гибридных угроз был подписан в Хельсинки 11 апреля в присутствии представителей девяти стран, НАТО и внешнеполитической службы Евросоюза. Первыми членами организации стали Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, Великобритания и США, еще два государства - Норвегия и Испания - также заявили о готовности присоединиться. Центр станет и новой площадкой для углубления сотрудничества НАТО и ЕС.

Вопрос о гибридных угрозах уже не раз поднимался в ЕС и отдельных его странах-членах. В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что внешнеполитическая служба ЕС уже работает с Североатлантическим альянсом над выявлением гибридных угроз. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ключевым вопросом в противодействии гибридным угрозам является обмен информацией для их своевременного обнаружения и нейтрализации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама