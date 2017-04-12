Бюджет Экспертного центра ЕС по отражению гибридных угроз составит €1,5 млн

ХЕЛЬСИНКИ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Годовой бюджет Экспертного центра Евросоюза (ЕС) по отражению гибридных угроз, который был учрежден в финской столице, составит €1,5 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии по итогам первой встречи правления организации.

"Как страна-хозяйка Финляндия покроет затраты на работу центра в 2017 году. После она будет предоставлять половину бюджета, составившего €1,5 млн, - около €700 тыс., вторая половина суммы будет покрываться за счет членских взносов", - указали в правительстве.

Кроме того, на заседании правления был назначен временный директор центра. Им стал руководитель проектов организации Матти Саарелайнен - глава одного из департаментов финской полиции безопасности. Председателем правления будет заместитель госсекретаря страны по отношениям с ЕС Йори Арвонен.

Предполагается, что к выполнению первых исследовательских проектов центр приступит осенью, один из них будет посвящен изучению гибридных угроз как всеобъемлющего явления.

Меморандум о взаимопонимании для открытия Экспертного центра ЕС по отражению гибридных угроз был подписан в Хельсинки 11 апреля в присутствии представителей девяти стран, НАТО и внешнеполитической службы Евросоюза. Первыми членами организации стали Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, Великобритания и США, еще два государства - Норвегия и Испания - также заявили о готовности присоединиться. Центр станет и новой площадкой для углубления сотрудничества НАТО и ЕС.

Вопрос о гибридных угрозах уже не раз поднимался в ЕС и отдельных его странах-членах. В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что внешнеполитическая служба ЕС уже работает с Североатлантическим альянсом над выявлением гибридных угроз. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ключевым вопросом в противодействии гибридным угрозам является обмен информацией для их своевременного обнаружения и нейтрализации.