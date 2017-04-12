Reuters: РПК взяла на себя ответственность за теракт в Диярбакыре

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции) взяла на себя ответственность за совершенный во вторник теракт в турецком городе Диярбакыре на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
Взрыв прогремел в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в районе Баглар. Она расположена рядом с одним из корпусов Управления безопасности города. Инцидент произошел во время ремонта бронемашины полиции. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал взрыв в Диярбакыре терактом.
На данный момент известно о трех погибших и более 10 раненых. Здание мастерской частично обрушилось, и под завалами были люди. Среди пострадавших есть полицейские и другие госслужащие.