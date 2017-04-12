Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: РПК взяла на себя ответственность за теракт в Диярбакыре

Международная панорама
12 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
На данный момент известно о трех погибших и более 10 раненых
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции) взяла на себя ответственность за совершенный во вторник теракт в турецком городе Диярбакыре на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв прогремел в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в районе Баглар. Она расположена рядом с одним из корпусов Управления безопасности города. Инцидент произошел во время ремонта бронемашины полиции. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал взрыв в Диярбакыре терактом.

На данный момент известно о трех погибших и более 10 раненых. Здание мастерской частично обрушилось, и под завалами были люди. Среди пострадавших есть полицейские и другие госслужащие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Предстартовая подготовка Юрия Гагарина к полету, 1961 год
10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама