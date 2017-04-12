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Трамп заявил о "невероятном" уровне ненависти между демократами и республиканцами

Международная панорама
12 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Президент США привел в пример недавнее голосование по проекту реформы здравоохранения, в ходе которого он "не получил ни одного голоса от демократов, хотя некоторые считали, что проект отличный"
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о "невероятном" уровне ненависти между членами Демократической и Республиканской партий. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox Business.

"Уровень ненависти невероятен. Я говорю о не о последних 90 днях (с тех пор, как он занял кресло президента США - прим. ТАСС), это продолжается на протяжении последних нескольких дней", - сказал Трамп, отметив, что раньше он видел республиканцев и демократов, которые были лучшими друзьями. "Они вместе завтракали, потом между ними была борьба, потом они шли на ланч, сейчас вы этого не увидите", - отметил глава государства.

В качестве примера Трамп вспомнил недавнее голосование по проекту реформы здравоохранения. "Я не получил ни одного голоса от демократов, хотя некоторые считали, что проект отличный", - сказал он.

Еще один пример - голосование по кандидатуре Нила Горсача в качестве 113-го члена Верховного суда США. "Нельзя найти лучше… И я получил три голоса от демократов", - добавил президент США.

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