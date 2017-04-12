Трамп заявил о "невероятном" уровне ненависти между демократами и республиканцами

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о "невероятном" уровне ненависти между членами Демократической и Республиканской партий. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании Fox Business.
"Уровень ненависти невероятен. Я говорю о не о последних 90 днях (с тех пор, как он занял кресло президента США - прим. ТАСС), это продолжается на протяжении последних нескольких дней", - сказал Трамп, отметив, что раньше он видел республиканцев и демократов, которые были лучшими друзьями. "Они вместе завтракали, потом между ними была борьба, потом они шли на ланч, сейчас вы этого не увидите", - отметил глава государства.
В качестве примера Трамп вспомнил недавнее голосование по проекту реформы здравоохранения. "Я не получил ни одного голоса от демократов, хотя некоторые считали, что проект отличный", - сказал он.
Еще один пример - голосование по кандидатуре Нила Горсача в качестве 113-го члена Верховного суда США. "Нельзя найти лучше… И я получил три голоса от демократов", - добавил президент США.