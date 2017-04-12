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Трамп: сотрудничество КНР и США по КНДР принесет выгоду китайской торговле

Международная панорама
12 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Американский лидер выразил надежду, что Пекин поможет Вашингтону решить проблему Пхеньяна
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие КНР и США по вопросу КНДР может принести пользу для китайской торговли. Такое мнение в интервью телеканалу Fox Business выразил американский президент Дональд Трамп.

"Мы говорили о торговле (на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС), и я скажу вам, что для Китая будет значительнее лучше в плане торговли, если он поможет нам с Северной Кореей", - сказал глава государства.

"Я думаю, Китай поможет нам. Я надеюсь, Китай поможет нам", - приводит телеканал высказывание президента США.

Кроме того, Трамп сообщил, что во вторник, 11 апреля, провел с Си Цзиньпином телефонные переговоры. "Провел очень хороший разговор с президентом Китая по поводу угрозы КНДР", - написал американский лидер на своей странице в сети микроблогов Twitter.

11 апреля Трамп сообщил, что на встрече с Си Цзиньпином он поставил вопрос об условиях нового торгового соглашения, которое США намерены заключить с Китаем. Подписание документа, подчеркнул американский лидер, напрямую зависит от помощи Пекина в решении проблемы КНДР. 

Глава МИД Китая Ван И сообщил 8 апреля, что Си Цзиньпин и Трамп достигли взаимопонимания по ракетно-ядерной проблеме КНДР и намерены активизировать взаимодействие по этому направлению.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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