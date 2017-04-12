Трамп: сотрудничество КНР и США по КНДР принесет выгоду китайской торговле

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезон - СтржалковскийСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие КНР и США по вопросу КНДР может принести пользу для китайской торговли. Такое мнение в интервью телеканалу Fox Business выразил американский президент Дональд Трамп.
"Мы говорили о торговле (на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС), и я скажу вам, что для Китая будет значительнее лучше в плане торговли, если он поможет нам с Северной Кореей", - сказал глава государства.
"Я думаю, Китай поможет нам. Я надеюсь, Китай поможет нам", - приводит телеканал высказывание президента США.
Кроме того, Трамп сообщил, что во вторник, 11 апреля, провел с Си Цзиньпином телефонные переговоры. "Провел очень хороший разговор с президентом Китая по поводу угрозы КНДР", - написал американский лидер на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Had a very good call last night with the President of China concerning the menace of North Korea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2017 г.
11 апреля Трамп сообщил, что на встрече с Си Цзиньпином он поставил вопрос об условиях нового торгового соглашения, которое США намерены заключить с Китаем. Подписание документа, подчеркнул американский лидер, напрямую зависит от помощи Пекина в решении проблемы КНДР.
Глава МИД Китая Ван И сообщил 8 апреля, что Си Цзиньпин и Трамп достигли взаимопонимания по ракетно-ядерной проблеме КНДР и намерены активизировать взаимодействие по этому направлению.
Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.