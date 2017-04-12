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Суд в Польше подтвердил приговор генералу, отвечавшему за полет Ту-154М в Смоленск

Международная панорама
12 апреля, 15:58 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Суд второй инстанции подтвердил приговор Павлу Белавны, согласно которому он получил 1,5 года лишения свободы условно
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ВАРШАВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Апелляционный суд польской столицы огласил приговор по делу бывшего заместителя главы Бюро охраны правительства Польши генерала Павла Белавны, который обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при организации визита в Смоленск высших должностных лиц страны в 2010 году, когда произошло крушение президентского самолета Ту-154М. Суд второй инстанции 12 апреля подтвердил приговор, который был вынесен в июне 2016 года. Тогда Белавны получил 1,5 года лишения свободы условно.

"Выводы суда следует признать верными", - сказал судья апелляционного суда Марек Мотук, отметив, что в 2016 году доказательная база была полной и суд правильно ее оценил. Мотук отклонил аргументы адвокатов Белавны, которые оспорили первый приговор, о том, что полномочия Бюро не распространяются на заграничные поездки.

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Процесс против Белавны начался в 2014 году. Обвиняемый не признает свою вину. По мнению экспертов, Белавны не проверил аэропорт назначения и маршрут передвижения президента. Кроме того, его обвиняют в том, что в смоленском аэропорту не было сотрудника Бюро охраны правительства.

Сторона обвинения считает, что в период с 18 марта до 10 апреля 2010 года Белавны недостаточно тщательно подошел к своим обязанностям по планированию, организации и выполнению задач по охране. Как считает окружная прокуратура в Варшаве, "это повлекло за собой значительное снижение уровня безопасности охраняемых лиц", в том числе президента Польши. Второе обвинение - передача ложных сведений в документах.

10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы польского Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, которые находились на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Расследование обстоятельств трагедии продолжается как в Польше, так и в России.

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