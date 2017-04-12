Трамп назвал удар США по авиабазе в Сирии "удивительным и гениальным"

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп полагает, что все 59 крылатых ракет Tomahawk, которые были запущены американскими военными на прошлой неделе по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, достигли цели. С таким утверждением американский лидер выступил в интервью телекомпании Fox Business, фрагменты которого вышли в эфир 12 апреля.

По версии Трампа, "все они (ракеты - прим. ТАСС) попали в цель". "Это удивительно, это гениально", - сказал глава государства. Он заверил, что военная техника США является лучшей в мире и превосходит иностранные аналоги.

Вашингтон назвал запуск ракет ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

В Минобороны России ранее заявили, что до авиабазы Шайрат правительственных сил Сирии в провинции Хомс долетели только 23 из 59 (39%) запущенных с эсминцев типа Arleigh Burke, USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78) ВМС США крылатых ракет Tomahawk. Несмотря на опровержение этой информации источниками в Пентагоне, которые настаивают на том, что из 59 ракет целей достигли 58 (98%), по мнению российских военных, боевая эффективность американского ракетного удара по сирийской авиабазе была крайне низкой.