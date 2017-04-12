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Захарова назвала силовые действия США в Сирии серьезным вызовом международной безопасности

Международная панорама
12 апреля, 16:22 дата обновления: 12 апреля, 16:28 UTC+3
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию" кризиса в Сирии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Силовые действия Вашингтона в Сирии являются серьезной угрозой не только для региональной, но и для международной безопасности.  Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что политическая обстановка в Сирии резко обострилась в результате авиаудара ВС США в ночь на 7 апреля.

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"Силовые действия Вашингтона - это серьезный вызов не только региональной, но и международной безопасности, - сказала дипломат.- К сожалению, антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию, которые, как вы знаете, были созданы в основном благодаря усилиям России и ее партнеров по астанинскому процессу, а также спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и его команды в Женеве".

Она также заявила, что ракетный удар США по сирийской авиабазе привел к резкому обострению военно-политической обстановки в Сирии.

"Военно-политическая обстановка в стране резко обострилась в результате предпринятого США в ночь на 7 апреля массированного удара по аэродрому Шайрат, - сказала дипломат. - Силовые действия Вашингтона - это серьезный вызов не только региональной, но и международной безопасности. К сожалению, антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию".

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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Захарова, Мария Владимировна
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