Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта

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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп оповестил председателя КНР Си Цзиньпина о ракетном ударе, нанесенном американскими военными по аэродрому в Сирии, во время десерта, поданного в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Об этом американский лидер сообщил в интервью телекомпании Fox Business.
"Я сидел за столом, мы закончили ужин и приступили к десерту, - рассказал Трамп. - Нам подали кусок шоколадного торта, лучшего из тех, которые вам доводилось видеть". По словам американского президента, в это время ему поступило "сообщение от генералов" о готовности нанести удар, и он отдал соответствующий приказ.
"Я сказал, что мы только что запустили 59 ракет, они движутся в направлении Сирии. Я хочу, чтобы вы знали", - описал Трамп свой разговор с председателем КНР. Президент США пояснил, что ему не хотелось, чтобы Си Цзиньпин узнал о произошедшем только после завершения встречи.
Говоря о реакции Си Цзиньпина, Трамп отметил: "Он замолчал на 10 секунд, а потом попросил переводчика повторить. Я подумал, что вряд ли это хороший знак". По утверждению американского лидера, председатель КНР якобы одобрил данный шаг и сказал ему, что такие меры допустимы, "если кто-то столь жесток", что применяет химоружие "против маленьких детей".