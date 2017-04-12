США не намерены проводить в Арктике операции по обеспечению свободы мореплавания

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США планируют укреплять сотрудничество с другими странами Арктики, а не проводить в этом регионе операции, отстаивающие принцип свободы судоходства, как в Южно-Китайском море. Об этом заявил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.

Арктический форум

Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, американский военачальник дал высокую оценку деятельности Арктического форума береговых охран (АФБО), созданного в конце октября 2015 года. "Мы продвинули эти отношения... Мы, вероятно, ушли вперед на добрые пять лет по сравнению с той точкой, где находились, когда организовали Форум береговых охран северной части Тихого океана", - заявил командующий американской Береговой охраной.

При этом Зукунфт уточнил, что за последние пару лет трижды встречался со своими российскими коллегами. Кроме того, он сообщил, что выдвинул инициативу формирования АФБО в нынешний двухлетний период председательства США в Арктическом совете в первую очередь для активизации взаимодействия с российскими партнерами.

"Примерно полтора года тому назад я пошел на контакт с коллегами в Госдепартаменте США, сказав, что нам необходим Арктический форум береговых охран,... поскольку вопросы, которыми занимался Арктический совет, приходились как раз на то, чем занимаются береговые охраны восьми арктических государств. И, чтобы все это сработало, нужно было, чтобы все семь других руководителей береговых охран стран-членов Арктического совета приехали в США, чтобы мы смогли создать данную структуру. И я имел в виду (прежде всего) конкретно своего российского коллегу. И ответ (Госдепартамента США и других заинтересованных ведомств) был: "Абсолютно", - рассказал Зукунфт.

"Нам удалось ускориться, и уйти от той точки, когда мы были, сравнительно говоря, незнакомцами", - сказал адмирал, имея в виду восемь государств-членов АФБО, которые также формируют АС.

Совместные учения

Командующий Береговой охраной США напомнил, что в конце марта в Бостоне (штат Массачусетс) на совещании АФБО было принято Руководство по проведению совместных операций. Участие во встрече в Бостоне принял и заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ - глава департамента береговой охраны вице-адмирал Геннадий Медведев.

"Мы собираемся провести в сентябре крупное спасательное учение - не командно-штабное, а полевого уровня, - из Исландии. Мы (США), вероятно, направим (для участия в нем) корабли и самолеты", - сказал командующий Береговой охраной. Последняя является одним из пяти видов Вооруженных сил США - наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Зукунфт обратил внимание на то, что из-за таяния льдов в Арктике "туда теперь ходят круизные суда". "Между тем значительная часть Арктики не картографирована в соответствии с современными стандартами, поскольку была покрыта льдом много столетий. Поэтому возникает вопрос, что делать, если там произойдет событие, подобное (гибели) "Титаника", - отметил адмирал.

"Мы хотим работать в данной области, - заверил американский военачальник. - Мы передали председательство в Арктическом форуме береговых охран Финляндии, и она будет наращивать работу по этому сценарию".

"Хорошая новость заключается в том, что все приезжают (на заседания АФБО), и все сообща работают. Это схоже с Форумом (береговых охран) северной части Тихого океана, который действует уже 18-19 лет. Мы в его рамках каждый год проводим комбинированные (то есть совместные) операции. Не учения, а настоящие операции в связи с незаконным, нерегулируемым ловом рыбы в северо-западной части Тихого океана", - продолжал Зукунфт.

По словам командующего, "этот район вызывает ключевую обеспокоенность и у России". "Мы проводим операции вместе с Россией, делимся информацией, в России размещается система обмена информацией по северной части Тихого океана. Мы рассматриваем возможность внедрения схожей системы (по Арктике). Россия предложила принять у себя схожую систему обмена информацией, чтобы мы могли передавать данные в режиме реального времени друг другу среди всех членов Арктического форума береговых охран", - поведал адмирал.

Операции в Тихом океане

Кроме того, информировал он, Россия и США намечают в этом году проведение совместных операций в рамках Форума береговых охран северной части Тихого океана, охватывающего Россию, Канаду, Китай, Республику Корея, США и Японию. "Речь идет о (борьбе) с дрифтерным ловом рыбы в открытом море. Это чрезвычайно "грязный" метод лова", - пояснил Зукунфт.

Он отметил, что население земного шара в настоящее время составляет около 7,2 млрд человек, "из которых примерно 3 млрд живут главным образом за счет рыболовства". "Рыба для них является единственным источником протеина. А если посмотреть на прогнозы, касающиеся 2050 года и численности мирового населения на уровне около 9 млрд человек, то (надо учесть) многие эти запасы рыбы уже сегодня истощаются. Если смотреть на (возникающие на этом фоне) вызовы суверенитету и тому подобное, то выясняется, что многие такие стычки на море происходят из-за лова рыбы", - заявил Зукунфт.

"Поэтому важно, чтобы береговые охраны работали вместе по этим вопросам, - убежден адмирал. - Речь идет о сфере, в которой все могут объединиться по общему делу".

Дальнейшие перспективы

По оценке Зукунфта, у стран Арктики сейчас есть "благоприятная возможность учиться друг у друга", в том числе добыче нефти в регионе, "не заниматься такими делами в изоляции". АФБО - "это хороший механизм координации, позволяющий нам поддерживать транспарентный диалог", подчеркнул командующий. Он утверждал, что этот диалог "по- настоящему транспарентен в полном смысле слова, нет скрытой повестки дня" в плане того, каковы приоритеты его участников, "относящиеся к Арктике".

"Я рассматриваю это как отличный механизм сотрудничества. Ключевая часть заключается в том, что мы (США) будем использовать поисково-спасательную деятельность как основу для взращивания этих отношений, а не (заниматься) учениями по обеспечению свободы мореплавания", - подчеркнул Зукунфт. Он признал, что последние зачастую вызывают громкие и ожесточенные споры о суверенитете над теми или иными морскими пространствами. "Лучше использовать фундамент для дальнейшего строительства, продолжать применять... меры укрепления доверия, дабы продолжать развивать эти отношения", - сказал адмирал.

"Мы взяли чрезвычайно хороший старт, - заявил Зукунфт. - У нас есть настоящий связующий элемент в северной части Тихого океана, и мы хотим воссоздать его в Арктике".

По оценке Зукунфта, работа Тихоокеанского форума "сконцентрирована на угрозах в сфере рыболовства". "Это глобальная угроза", - полагает адмирал. При этом он указал, что Китай, Япония и Южная Корея "не всегда работают вместе в многостороннем формате", но в рамках Тихоокеанского форума при участии США идут на такое взаимодействие. "Мы (США) обмениваемся информацией с Пограничной службой России, и она отправляет корабли (для участия в совместной деятельности Тихоокеанского форума), как и Канада", - заключил Зукунфт.