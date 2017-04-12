Опрос: гуманитарная ситуация на подконтрольной Киеву части Донбасса плачевная

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Около 83% жителей подконтрольной Киеву части Донбасса не попали ни под один из видов гуманитарной помощи. Доля участия украинской власти в оказании такой помощи - наименьшая и составляет всего 14% от общего объема, предоставляемого международными организациями и иностранными благотворительными фондами. Это показал опроса жителей Донецкой и Луганской областей Украины, результаты которого были представлены на очередном заседании в Минске гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Как пояснила уполномоченный по правам человека провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, исследование также показало, что на первом месте у жителей региона стоит проблема недоступности высшего образования в виду его высокой стоимости и недостаточного количества бюджетных мест.

На втором месте - сфера здравоохранения. Здесь также основной проблемой является высокая стоимость предоставления медицинских услуг. "29% опрошенных не удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере здравоохранения, а 26% - в сфере социальной политики", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Помимо прочего, отметила уполномоченный, жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса волнуют также проблемы в сфере охраны окружающей среды. В частности, их беспокоит резкое ухудшение экологической ситуации, что вызвано отсутствием систем фильтрации дыма на промышленных предприятиях.

По словам Морозовой, социологическое исследование было проведено в первой декаде марта. В нем приняли участие около тысячи респондентов.

В этой связи она также напомнила об объявленной ранее Донецкой и Луганской народными республиками гуманитарной программе "По воссоединению народа Донбасса". В рамках этой программы население, проживающее в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, может получить столь необходимую им помощь в социальной сфере, сфере здравоохранения, образования и обеспечения экологической информации.