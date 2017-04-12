Фараж: Западным странам нужно объяснить, кем они предлагают заменить Асада

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Западные государства, выступающие за отставку президента Сирии Башара Асада, должны разъяснить, кем именно они предлагают его заменить, так как власть в стране могут захватить экстремисты. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж.

"Я одобряю многое из того, что делает Дональд Трамп, но я бы добавил по этом поводу, что, да, без сомнения, Асад делал довольно нехорошие вещи в отношении своего народа, но взгляните на его оппонентов. Дело в том, что в числе тех, кто против него, такие организации, как ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), и то, что они делают с людьми, это, честно говоря, зверство", - сказал Фараж. "Думаю, в той части мира серьезная проблема состоит в том, чтобы понять, кто хорошие, а кто плохие", - добавил он.

Британский политик констатировал, что западным государствам, выступающим за отстранение Асада от власти, нужно пояснить, кто будет в этом случае руководить Сирией. "Я бы хотел услышать внятное объяснение по поводу того, кто или что заменит его", - указал Фараж. По его мнению, Трамп дал понять, что не намерен проводить наземную операцию в Сирии. "Думаю, для многих из тех, кто голосовал за Трампа, это стало огромным облегчением", - добавил он.

Фараж стал первым британским политиком, сумевшим с глазу на глаз пообщаться с избранным президентом. Как союзник Трампа по предвыборной кампании Фараж получил часовую аудиенцию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась лишь десятым по счету зарубежным лидером, с которым Трамп пообщался после своего избрания.

Фараж ранее принял решение уйти в отставку с поста лидера UKIP. Возглавляемая им партия вела активную агитацию среди населения страны в поддержку Brexit.