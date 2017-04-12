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Отделение Сбербанка в Одессе работает, несмотря на блокаду радикалами

Международная панорама
12 апреля, 20:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, апреля. /ТАСС
В среду украинские националисты заблокировали отделение Сбербанка в Днепре: они повесили на входе в здание флаг Украины и написали на ткани "Российские банки - прочь"
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КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Отделение "дочки" российского Сбербанка в Одессе работает, несмотря на его блокаду радикалами "Национального корпуса". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе центрального офиса Сбербанка в Киеве.

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"Одесское отделение банка работает, хотя его и блокируют представители "Национального корпуса", - сказали в пресс-службе и отметили, что в среду не работает только отделение банка в Харькове.

Ранее в среду украинские националисты заблокировали отделение Сбербанка России в Днепре. Они повесили на входе в здание большой флаг Украины и написали на ткани краской "Российские банки - прочь". Некоторые из националистов надели шапки-ушанки, ватные фуфайки и взяли в руки балалайки. Находившиеся рядом сотрудники полиции бездействовали.

С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства. С 10 апреля националисты объявили о возобновлении своих акций в связи с отсутствием "эффективных действий Национального банка Украины", который не отзывает лицензии у "дочек" российских банков.

Сбербанк уходит с Украины

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей дочерней структуры на Украине консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

Пресс-служба Национальный банк Украины (НБУ) 12 апреля сообщила, что Нацбанк получил пакет документов от покупателей "дочки" российского Сбербанка на Украине. "Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен купить 77,5% акций Сбербанка", - сказано в сообщении. "Полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении", - уточнил Нацбанк.

По информации НБУ, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора - JSC Norvik Banka, который имеет намерение приобрести 22,5% акций Сбербанка.

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