FT заявила, что не отступается от статьи про Сечина и Кадырова

ЛОНДОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская газета Financial Times (FT) считает верной свою статью по поводу якобы существующего конфликта между главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и возможного "чеченского следа" в расследованиях о взрывах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь британского делового издания.

"Financial Times не отступается от своей публикации", - говорится в кратком ответе представителя издания в ответ на запрос ТАСС.

12 апреля Сечин и Кадыров в совместном заявлении сообщили о том, что рассматривают возможность обращения в суды в связи с публикациями о возможном "чеченском следе" в расследованиях о взрывах в Санкт-Петербурге. "Заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием. Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой "оппозиции", пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией", - говорится в заявлении.

Сечин и Кадыров заявили, что их связывают многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. "Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы. Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций", - отмечается в совместном заявлении.