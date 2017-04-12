Опрос: большинство немцев опасаются обострения отношений между Россией и США

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Большинство граждан ФРГ опасается обострения отношений между Москвой и Вашингтоном после ракетного удара США по военному аэродрому в Сирии. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного социологической службой Emnid по заказу телеканала N24.
Согласно исследованию, 58% респондентов беспокоятся по поводу того, что напряженные отношения между РФ и США могут еще больше обостриться. В то же время 40% придерживаются иного мнения и не испытывают тревоги.
Действия США в Сирии, по мнению большинства участников опроса, не будут иметь последствий для германо-американских отношений. 38% респондентов не видят повода что-либо менять в сотрудничестве обеих стран, 37% считают, что Берлин должен усилить кооперацию с Вашингтоном. Как показало исследование, 20% участников опроса полагают, что властям Германии следует дистанцироваться от президента США Дональда Трампа.