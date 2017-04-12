Опрос: большинство немцев опасаются обострения отношений между Россией и США

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Большинство граждан ФРГ опасается обострения отношений между Москвой и Вашингтоном после ракетного удара США по военному аэродрому в Сирии. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного социологической службой Emnid по заказу телеканала N24.

Согласно исследованию, 58% респондентов беспокоятся по поводу того, что напряженные отношения между РФ и США могут еще больше обостриться. В то же время 40% придерживаются иного мнения и не испытывают тревоги.

Действия США в Сирии, по мнению большинства участников опроса, не будут иметь последствий для германо-американских отношений. 38% респондентов не видят повода что-либо менять в сотрудничестве обеих стран, 37% считают, что Берлин должен усилить кооперацию с Вашингтоном. Как показало исследование, 20% участников опроса полагают, что властям Германии следует дистанцироваться от президента США Дональда Трампа.