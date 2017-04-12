Тиллерсон подтвердил создание рабочей группы РФ и США по решению проблем в отношениях

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. США и Россия должны сделать все, чтобы восстановить взаимное доверие. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить доверие между нашими странами и приостановить их (отношений) деградацию", - сказал он.

"Для того чтобы мы разрешили те вопросы, которые являются важными для всех нас, мы согласились создать рабочую группу по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения и стабилизации для того, чтобы перейти к разрешению более длительных и сложных вопросов".

"Текущее состояние дел вместе с взаимоотношениями находится на очень низком уровне, и уровень доверия также находится на очень низкой точке, - отметил он. - Две ядерные державы не могут находится в таком состоянии".

"Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, - также сообщил Тиллерсон в начале своего выступления. - Как сказал министр Лавров, мы только что провели два часа с президентом Путиным".

Улучшить коммуникацию

Госсекретарь США сообщил, что главы внешнеполитических ведомств России и США в ходе беседы "говорили о подходах, том, каким образом можно улучшить линии связи".

"Мы говорили о состоянии дел в Сирии, поделились своими позициями по тому, каким образом Россия и США могут продвигаться сегодня вперед, - сказал Тиллеросн. - Также мы с министром Лавровым провели длительную дискуссию по тем вопросам, которые требуют незамедлительного влияния, а также по вопросам, которые требуют более длительного решения. Мы понимаем, что улучшение отношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наши мнения различаются".

"Договорились о том, что должны быть линии связи между старшими руководителями как на дипломатическом, так и на военном уровнях", - пояснил Тиллерсон. "Существует ряд вопросов, по которым наши мнения различаются, - отметил госсекретарь. - Естественно, есть вопросы, которые имеют глобальные последствия, которые требуют разрешения, некоторые вопросы носят двусторонний характер".

Ситуация в Сирии

Госсекретарь Тиллерсон остановился на дискуссии по сирийскому вопросу.

"Говорили о вопросах Сирии, о тех областях, где наши мнения совпадают, - сказал он. - Мы выступаем за объединенную стабильную Сирию, в которой у террористов не будет возможности найти убежище".

Он также сообщил, что стороны договорились о том, каким образом обе страны будут работать в Сирии.

"Будем продолжать обсуждать вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Сирии", - подчеркнул дипломат.

При этом, по словам госсекретаря США, темой, по которой позиции сторон расходятся, остается возможное применение химического оружия в Сирии.

"Очевидно, это та тема, по которой мы расходимся, поскольку Россия настаивает на проведении объективного расследования", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Корейский полуостров

Отдельно глава американского внешнеполитического ведомства остановился на северокорейской ядерной проблеме. "Мы согласились, что Северная Корея должна быть денуклеаризирована", - сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что стороны обсудили угрозы, вызванные ракетно-ядерной программой КНДР. "Мы также говорили об угрозах, которые исходят из Северной Кореи, а также о той ядерной программе, которая там разрабатывается и о том, какую роль может играть Россия для того, чтобы убедить Северную Корею в том, что необходимо начать дипломатические переговоры".

Тиллерсон также прокомментировал тему маневров флота США в районе Корейского полуострова. По его словам, маневры были запланированными и не имеют определенной военной цели. "Ударная группа военно-морских сил (ВМС) США, в частности, авианосец Carl Vinson, находится в регионе Тихого океана, ее передвижения в районе Корейского полуострова были запланированы нашими военными, - сказал он. - У них нет там какой-то определенной цели".

"В настоящее время не считаю, что необходимо что-то в этом выискивать, исходя из местоположения и их нахождения", - заключил Тиллерсон.

Как сообщалось ранее, к берегам Корейского полуострова двигались атомный авианосец ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения. В нее входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным японских СМИ, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что эта тема в среду обсуждалась на переговорах с госсекретарем. "Обсуждали среди прочих тем и ситуацию на Корейском полуострове и вокруг него. У нас при всех нюансах, возможно существенных, есть общее стремление к тому, чтобы эту проблему урегулировать исключительно мирными средствами и добиться денуклеаризации полуострова через переговоры", - подчеркнул Лавров.

"Есть конкретные усилия, которые сейчас предпринимают участники того, что раньше называлось "шестисторонний процесс", мы имеем некоторые идеи, и китайские коллеги имеют некоторые идеи, - указал глава МИД РФ. - Нам нужно объединяться вокруг этого стремления - решить проблему исключительно мирными средствами".

Ситуация на Украине и санкции

По словам Тиллерсона, в ходе переговоров обсуждалась украинская проблематика.

"По минскому соглашению: мы говорили о том, что необходимо делать все для того, чтобы выполнить условия этого положения, - сказал он. - Необходимо для того, чтобы Россия поддерживала все условия положений этого договора, были отведены тяжелые вооружения и наблюдатели ОБСЕ также выполняли свою работу. Если ситуация на Украине не будет исправлена, то это не сможет помочь исправлению отношений между двумя странами (США и Россией)", - подчеркнул госсекретарь.

В то же время, по словам Тиллерсона, вопрос о санкциях, введенных в отношении РФ из-за Украины, на встрече с его российским коллегой не обсуждался.

"Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, предпринятых на Украине", - сказал он.

"Что касается вмешательства в выборы, это было установлено, это очень серьезный вопрос, - продолжил Тиллерсон. - Мы считаем, что это очень серьезный вопрос - вмешательство в наши выборы. Мы также понимаем, что Россия понимает серьезность этого вопроса"