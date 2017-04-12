Тиллерсон: у США нет доказательств применения Россией химоружия

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не имеет доказательств применения Россией химического оружия и причастности Москвы к инциденту в Идлибе. Об этом заявил госсекретарь США, отвечая на соответствующий вопрос.
"Что касается помощи России, у нас нет информации о помощи российских сил в нападении в Идлибе, - сказал он.
"В чем мы уверены, так это в том, что удар был совершен, он был запланирован и осуществлен силами (президента Сирии Башара) Асада", - подчеркнул Тиллерсон.
4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.