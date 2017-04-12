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Установлена личность исполнителя теракта в Александрии

Международная панорама
12 апреля, 21:48 дата обновления: 12 апреля, 22:16 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов
По информации МВД Египта, теракт был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний
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КАИР, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церквях в Александрии. По информации ведомства, он был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой 1986 года рождения, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

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Следователи установили, что египтянин имел отношение к одной из террористических сетей, которой руководит 32-летний Амр Саад Аббас Ибрагим, связанный родственными связями со смертником. Эта экстремистская структура создавала ячейки, активисты которой исповедовали такфиристскую (крайне радикальную) идеологию и готовили террористов для подрыва госучреждений, расположений силовых структур и христианских храмов.

Одна из таких ячеек, пояснили в МВД, совершила взрыв в коптском кафедральном соборе Аль-Бутросия в Каире в декабре прошлого года, ее ключевые активисты арестованы. Еще одна ячейка причастна к атаке на полицейских в западной провинции Эль-Вади эль-Гадид, некоторых ее членов поймали, двоих при аресте ликвидировали. Третья ячейка скрывалась в Асьюте на юге страны и была обезврежена 10 апреля, были уничтожены семеро боевиков. Позднее при обыске на одной из явочных квартир были обнаружены пояса смертников, оружие и боеприпасы, подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства и экстремистская литература.

О личности второго смертника, совершившего подрыв в церкви в Танте, информации пока нет.

Как отмечается в заявлении МВД АРЕ, "в настоящее время силы безопасности ведут поиск 19 человек, имеющих отношение к терактам". За любую информацию, которая поможет выйти на след террористов, назначено вознаграждение в размере 100 тыс. египетских фунтов ($5,5 тыс.).

9 апреля в двух египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур. Минувшим днем парламент Египта одобрил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. 

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