WSJ: Трамп считает преждевременным ставить вопрос о замене главы ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Дональд Трамп считает преждевременным ставить вопрос о смене главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Дженет Йеллен, срок полномочий которой истекает в следующем году. Об этом глава государства заявил в опубликованном сегодня интервью газете The Wall Street Journal.

"Нет, ей не хана", - заявил с использованием жаргонного выражения Трамп, отвечая на вопрос о перспективах продления полномочий Йеллен во главе ФРС в 2018 году. "Мне она нравится, я ее уважаю", - продолжал президент, сообщив, что он проводил беседу с главой ФРС в Белом доме. "Пока еще рано (говорить о ее будущем)", - добавил он.

Как напоминает газета, в недавнем интервью министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что президент "очень близок к тому", чтобы назначить вице-председателя в руководство ФРС, а также учредить в нем еще один отдельный пост для представителя так называемых общинных банков.

ФРС США, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах.