СМИ: зять Трампа активно вмешивается в вопросы внешней политики США

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вмешивается в вопросы внешней политики США и в деятельность Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщил сетевой ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, муж дочери главы государства Иванки Трамп "прилагает беспрецедентные усилия" для вмешательства в дела СНБ и в "дискуссии по ключевым вопросам внешней политики". Источники ресурса рассказали, что Кушнер активно пытается "осуществлять управление СНБ на микроуровне", отодвигать на задний план помощника президента США по национальной безопасности, генерала Герберта Макмастера, который стремится избегать распрей и борьбы за влияние в Белом доме. Сотрудники администрации США высокого ранга называют такие действия "крайне ненормальными и наносящими ущерб инфраструктуре национальной безопасности страны". Washington Free Beacon подчеркивает, что Белый дом никогда не допускал вмешательства такой фигуры в дела СНБ, который традиционно изучает вопросы внешней политики и дает советы президенту.

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Многие члены совета, отмечают источники ресурса, выражают разочарование в связи с влиянием Кушнера на такие наиболее важные внешнеполитические проблемы, как Ирак, Израиль, Мексика, Саудовская Аравия и Китай. Сотрудники совета высокого ранга прямо заявляют о беспомощности, когда речь заходит о выполнении даже таких формальных обязанностей, как установление тем для обсуждения и составление заявлений по приоритетным вопросам, которые должны быть предоставлены Кушнеру на согласование. Зять президента также старается следить за ежедневными действиями СНБ, что вызывает конфликты между членами совета и помощниками Трампа.

"Кушнер вмешивается во многие проблемы, - цитирует ресурс одного из членов СНБ. - Такой прямой контроль над внешней политикой из Западного крыла (где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников) никогда раньше не осуществлялся. Это приводит к большим трудностям, люди просто не знают, как с этим бороться. Мы уважаем его позицию, но это препятствует процессу принятия политических решений".

Должностные лица, работающие в СНБ, Госдепартаменте и Министерстве обороны "не рады тому, что Кушнер оказывает такое сильно влияние на внешнюю политику" страны, рассказал источник ресурса в Белом доме. Он также отметил, что зять Трампа становится "теневым госсекретарем, помощником президента по национальной безопасности и министром обороны". Сложившаяся ситуация, отметил ресурс, ослабила СНБ и привела к внутренней сумятице", когда дело доходит до ключевых вопросов.

"Мы до сих пор не знаем нашей политики в отношении текущих вопросов, - заключил источник ресурса. - Поэтому, когда мы получаем запросы по базовым темам от зарубежных коллег, мы не можем решительно высказывать свое мнение".