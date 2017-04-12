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Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"

Международная панорама
12 апреля, 23:11 дата обновления: 12 апреля, 23:41 UTC+3
Президент США не исключил, что переговоры госсекретаря в Москве, "возможно, прошли лучше, чем ожидалось"
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС  Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проделал "отличную работу" в Москве, где продвигал "интересы США и их союзников в сфере безопасности" на встречах с представителями российских властей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

"Я также хочу отметить огромную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в укреплении альянса НАТО, а также его поездку в Москву для продвижения интересов безопасности Соединенных Штатов и их союзников", - отметил он.

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По словам американского лидера, у госсекретаря США состоялись "очень успешные" встречи в российской столице. "Я поговорю с Рексом Тиллерсоном в ближайшее время, - отметил он. - Думаю, он провел очень успешные встречи в России. Мы увидим". 

Президент также указал, что переговоры госсекретаря в Москве, возможно, прошли лучше, чем ожидалось.

"Окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени. Разговоры - не самое главное. Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось", - отметил глава государства. 

Трамп выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и НАТО "смогут поладить" с Россией. "Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли поладить с Россией. Прямо сейчас мы совсем с ними не ладим", - сказал Трамп, предположив, что сейчас отношения между двумя странами находятся "на самом низком уровне".

"Но посмотрим, что случится. (Президент РФ Владимир) Путин - лидер России, Россия - сильная страна. Мы - очень, очень сильная страна. Посмотрим, что из этого выйдет", - резюмировал американский лидер.

 

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