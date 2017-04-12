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СМИ: сторонники и противники Мадуро подрались во время богослужения

Международная панорама
12 апреля, 23:16 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Нападению едва не подвергся архиепископ столицы Венесуэлы Хорхе Уроса
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МЕХИКО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Дракой сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро закончилось богослужение в соборе Святой Терезы в столице страны Каракасе. Об этом сообщила радиостанция Union Radio.

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По ее данным, нападению едва не подвергся архиепископ столицы Венесуэлы Хорхе Уроса. В происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Сведений о пострадавших и задержанных не поступало.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделяющие Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 4 по 10 апреля были задержаны не менее 281 участника антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, есть погибшие.

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