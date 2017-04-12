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Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии

Международная панорама
12 апреля, 23:39 дата обновления: 12 апреля, 23:50 UTC+3
Американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом затронул темы борьбы с ИГ в Афганистане и Ираке, а также отношений с КНДР и химатак в Сирии
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ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Анатолий Бочинин/. Гражданская война в Сирии должна быть окончена как можно скорее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Пора положить конец этой жестокой гражданской войне", - сказал он.  Американский лидер заявил, что атаки с применением химического оружия в Сирии должны отвергаться всеми странами, которые ценят человеческую жизнь.

"Ужасные убийства при помощи химического оружия мирных жителей, включая беззащитных детей, должны решительно отвергаться всеми странами, которые ценят человеческую жизнь", - сказал он.

Трамп также выразил надежду на то, что НАТО поможет вооруженным силам Ирака бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Я надеюсь, что НАТО начнет играть заметную роль, оказывая поддержку нашим иракским партнерам в их борьбе с ИГИЛ (прежнее обозначение ИГ)", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что его помощник по нацбезопасности отправляется в Афганистан, "чтобы понять, как США могут добиться прогресса с афганскими партнерами и союзниками по НАТО".

Президент США также отметил, что НАТО больше не является устаревшей, как он охарактеризовал ее во время предвыборной кампании

"Я говорил, что она является устаревшей. Она больше не устаревшая", - заявил Трамп.

Трамп добавил, что, по его мнению, НАТО смогла адаптироваться к новым задачам, таким как борьба с исламским экстремизмом.

Трамп также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет помочь США в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Председатель Си (Цзиньпин) хочет сделать правильную вещь. Думаю, он хочет помочь нам с Северной Кореей", - сказал американский лидер. 

"Мы говорили о торговле, говорили о разных вещах, и я сказал: "если мы хотим заключить хорошую сделку, то вы должны помочь нам с КНДР, в противном случае нам придется действовать самим". А это, в свою очередь, значит действовать с множеством других стран", - пояснил президент США.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс
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